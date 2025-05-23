İBBye yönelik 3. dalga yolsuzluk operasyonun altından çok büyük bir zimmet skandalı ve ihale vurgunu çıktı. Beylikdüzünden beri Ekrem İmamoğlu ve Murat Onguna bağlı çalışan İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Taner Çetinin ihale rüşvetiyle 14 milyon TLlik villa aldığı, kullandığı BMW marka araçların taksidini rüşvet paralarıyla ödettirdiği mahkeme tutanaklarında yer aldı. Takvim.com.tr, savcılığın sevk yazısına ulaştı. Çetinin suç gelirlerini asistanı Arzu Canın ailesi üzerinden akladığı ifade edildi. İBBden adrese teslim ihale alan Fikri Murat Demir ve Yeni Fikir Eğitim Tasarım ve Reklamın Taner Çetinle mali çıkar içinde olduğu görüldü.