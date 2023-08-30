14-28 Mayıs seçimlerinden sonra CHPde yaşanan kaos her gün sürmeye devam ediyor. CHPden ihraç edilen ve değişim için kilometrelerce yol yürüyen Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlunu yine yerden yere vurdu. Kılıçdaroğlunun seçim sonuçlarını kabul etmeyerek Seçim tek başına bir siyasal iktidara meşruiyet kazandırmaz sözlerinin yer aldığı videoyu paylaşan Özcan, Sayın Kılıçdaroğlu, 13 yılda 12 seçim kaybetmenin yarattığı psikolojik durumdan dolayı sanırım nasıl kazanıldığını unutmuş diyerek, Siyasette de, en çok oyu alan kazanıyor. Yani halktan en çok desteği alan. İşte o en çok desteği alan da meşruiyet kazanıyor. Siyasette kazanamayınca, kaybetmiş oluyorsun. Bunu anlamamak bu kadar zor olmamalı ifadelerine yer verdi.