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Tanju Özcan 'koltuktan kalkmam' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu: Kaybetmenin verdiği psikolojik durumdan kazanmayı unutmuş / 29.08.23

Tanju Özcan 'koltuktan kalkmam' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu: Kaybetmenin verdiği psikolojik durumdan kazanmayı unutmuş / 29.08.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Tanju Özcan 'koltuktan kalkmam' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu: Kaybetmenin verdiği psikolojik durumdan kazanmayı unutmuş / 29.08.23

Takvim 02:37
02

İbrahim Haskoloğlu'nun 'açığa alınan polis' provokasyonu kısa sürdü! Vali Gül: Açığa alınmadı başarı belgesi ile ödüllendirildi / 29.08.23

Takvim 02:26
03

Kıbrıs’ta 28 Şubat zihniyeti hortladı! Başörtüsünü çıkarması için şiddete maruz kalan lise öğrencisinden Emine Erdoğan'a mektup... / 30.08.23

Takvim 02:09
04

Toplu sözleşme görüşmelerinde son gün 31 Ağustos! Karar ne zaman açıklanacak? 600 bin memur çifte zam alacak!

Takvim 02:13
05

Büyük Taaruz'la destan yazan Türk milleti son 20 yılda küresel güç haline geldi! / 30.08.23

Takvim 03:13
06

Milyonlarca memur ve emeklisini ilgilendiriyor: Gelirlere ek gösterge ayarı! Hangi konular meclise taşınacak?

Takvim 02:13
07

Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar için son 2 gün! Kimlerin ödemesi gerekiyor? Kimler muaf tutuluyor? Muafiyet süresi dolanlar ne yapacak?

Takvim 01:23
08

Kan donduran sapkınlık! Almanya'da anaokullarda çocukları mastürbasyon yapmaya ve birbirlerini keşfetmeye teşvik eden 'cinsel keşif odaları' kuruldu / 29.08.23

Takvim 02:33
09

Ersan Şen, Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu: Allah aşkına bir git ya, bir partiyi rahat bırak ya / 29.08.23

Takvim 01:47
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