Taraftarı ayağa kaldıran gelişme! Beşiktaş, Diego Costa'nın inadını kırmaya çok yakın / 09.08.21

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Beşiktaş transferde sağlam adımlarla ilerliyor. Yabancı transferinde Valentin Rosier’e imza attıran Rachid Ghezzal ve Alex Teixeira ile de el sıkışan Siyah- Beyazlılar, golcü transferinde de sıcak saatler yaşıyor. Beşiktaş, uzun süredir görüşme halinde olduğu yıldız golcü Diego Costa için temaslarını sürdürüyor. Ocak ayından beri boşta olan İspanyol golcü için yeni bir teklif yapıldı. Kartal’ın yaptığı yeni teklif sonrasında aradaki fark iyiden iyiye azaldı.