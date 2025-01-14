Trendyol Süper Ligde Konyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, 25. saniyede Pedrinhonun vuruşu sonrası tarihinin en erken golünü yiyerek 1-0 geriye düştü. Önce Mert Müldür beraberliği sağladı ardından da Çağlar Söyüncü Kanaryayı öne geçirdi. Devre bu skorla bitecek derken Blaz Kramer skorun yeniden dengelenmesini sağladı. Slowikin hatalı pasını çok iyi değerlendiren Dusan Tadic ise takımının bir kez daha üstün taraf olmasını sağladı. Kanarya, zorlu deplasmandan 3-2lik galibiyetle ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte maçta yaşananlar...