UEFA Uluslar B Ligi 4. Grupta mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, dördüncü maçında İzlandanın konuğu oldu. Karşılaşmada millilerimiz 3. dakikada Oskarssonun golü ile 1-0 geriye düşse de 62de İrfan Can Kahveci, 67de ise Hakan Çalhanoğlu ile öne geçimeyi başardı. Ancak Andri Gudjohnsen karşılaşmada ülkesi adına 2-2lik eşitliği getirdi. Real Madridin yıldızı Arda Güler attığı golle skoru 3-2ye taşıdı. Ancak son sözü Kerem Aktürkoğlu söyledi ve maç 4-2 sona erdi. Tarihimizde İzlandayı deplasmanda ilk kez mağlup ettik. İşte maçta yaşananlar ve güncel durumu...