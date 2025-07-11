Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeliyi kabul etti. Cumhur İttifakının iki paydaşının ana gündem maddesi Terörsüz Türkiye süreci oldu. Bilindiği üzere PKK önümüzdeki saatlerde silah bırakacak. Başkan Erdoğan ve AK Parti cumartesi günü tarihi bir müjde verileceğini duyurdu. Böyle bir zaman diliminde Beştepedeki sürpriz zirve dikkat çekti. Öte yandan Erdoğan geride bıraktığımız gün Bahçeliye teşekkür edip Milletimize, on yıllardır hasretle beklediği o tarihi müjdeyi, Allahın izniyle, yine birlikte vereceğiz demişti.