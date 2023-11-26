Tarihin en karanlık ailesi Rothschild Ailesinin bir numaralı adamı Jacob Rothschildin 2017de verdiği bir röportaj sosyal medyada gündem oldu. Jacob Rothschild, Filistinde İsrailin kurulması için İngiliz hükümeti ile yapılan işbirliğini anlatırken, karanlık planın 3 bin yıllık sürdüğünü itiraf ediyor. Öte ynadan videoya ilişkin değerlendirmede bulunan İngiliz komplo teorisyeni David Ickenin sosyal medyada yaptığı paylaşım ise gerçekleri bir kez daha gözler önüne serdi. Peki Filistinde terör devleti İsrail nasıl kuruldu? İngiltere ve Rothschild ne? Balfour Deklarasyonu ne? İşte 3 bin yıllık kanlı plan...