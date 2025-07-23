Roketsan’ın IDEF 2025te tanıttığı Türkiyenin en uzun menzilli yerli füzesi TAYFUNun Blok-4 Hipersonik versiyonu dünya basınında gündem oldu. Ürdün merkezli Albawaba TAYFUN Blok-4, Türk savunma sektörü için önemli bir dönüm noktası niteliğinde. dedi. Hindistan merkezli News 18 ise Füze, yüksek hızı ve gelişmiş manevra kabiliyetiyle öne çıktı. ifadesini kullandı. Yunan gazetesi Nemesis, Tayfun Blok-4 füzesinin tanıtımı ile Türkiye’nin Yunanistan ve İsrail’e karşı daha geniş bölgedeki hedefleri hakkında net bir mesaj verdiğini yazdı. İşte manşet manşet TAYFUN Blok 4…