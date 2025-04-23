23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Meclisin açılışının 105. yılı dolayısıyla TBMMde çocuk özel oturumu gerçekleştirildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Berra Koramaza bıraktı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile sadece bilgiyle sınırlı kalmadıklarını, aynı zamanda hayatta aktif rol alarak, etik değerler ve toplum bilinci kazandıklarını belirten Koramaz, Geleceğin teminatı biz çocuklar bilmekteyiz ki aileye sahip çıkmak, vatana sahip çıkmaktır diyerek Aile Yılı kapsamında yapılacak çalışmaların takipçisi olacaklarını aktardı.