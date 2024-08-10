TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, erişim engeli getirilen Roblox adlı çevrimiçi oyun platformuna ilişkin, Amacımız, dijital ağların ülkelerin topluluk kurallarına ve hukukuna uyması. Nasıl ki Roblox, İnstagram, Meta ve X Almanya’da Almanya’nın hukuk kurallarına uygu olarak çalışıyorsa, uygun davranıyorsa, Türkiye’de de aynı hassasiyeti göstermelerini istiyoruz. dedi. Öte yandan Dijital Mecralar Komisyonunun kritik toplantı tarihi belli oldu. Toplantıda TikTokun kapatılması durumu ele alınacak.