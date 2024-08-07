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TBMM hukuk heyeti Lahey'de | Türkiye UAD'deki "soykırım" davasına müdahil oluyor: İsrail dokunulmazlığı son bulacak! / 07.08.24

TBMM hukuk heyeti Lahey'de | Türkiye UAD'deki "soykırım" davasına müdahil oluyor: İsrail dokunulmazlığı son bulacak! / 07.08.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

TBMM hukuk heyeti Lahey'de | Türkiye UAD'deki "soykırım" davasına müdahil oluyor: İsrail dokunulmazlığı son bulacak! / 07.08.24

Takvim 04:31
02

Irak'tan PKK'ya karşı bir hamle daha: 3 sözde parti yasaklandı! Arka planında ne var? / 07.08.24

Takvim 07:03
03

Halay başı Kandil! PKK elebaşları sıraya girip "Sokakları karıştırın" talimatı verdi... "Kimse Türkçe konuşmasın" / 07.08.24

Takvim 04:33
04

Instagram ne zaman açılacak? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan flaş açıklama: "Ciddi bir aşama kaydettik" / 07.08.24

Takvim 04:05
05

Galatasaray'a transferde şok! Yıldız ismi Beşiktaş korkusu sardı / 07.08.24

Takvim 02:55
06

CHP'de 2028 hesapları! İmamoğlu cephesinden Özgür Özel'e Paris'te 'file' operasyonu: Mansur Yavaş'tan açık açık niyet beyanı / 07.08.24

Takvim 05:06
07

Meta'dan skandallar zinciri: Hedefinde Diyanet'in "Haniye" paylaşımları var! Önce sansür sonra geri adım sonra bir daha sansür / 07.08.24

Takvim 03:27
08

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'tan Başkan Erdoğan'a bu kez "Instagram" saldırısı!! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş detayı... / 07.08.24

Takvim 07:12
09

Şanssızlığın da bu kadarı! Fenerbahçe Lille'e Şampiyonlar Ligi'nde 2-1 yenildi / 07.08.24

Takvim 03:08
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