TBMM hukuk heyeti, UADdeki soykırım davasına müdahillik başvurusu için Laheye gitti. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel: Biz ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün hukuki ve teknik çalışmaları yaparak, uluslararası hukukun, Uluslararası Adalet Divanının ve bundan önceki soykırım davaları ve uluslararası ceza mahkemeleri kararları örnekleri olmak üzere bilgi ve belgeleriyle delilleri ortaya koyarak müdahillik başvurusu hazırladık dedi. Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı İsmail Emrah Karayel ise Bu yargılama uluslararası kamuoyunda olan cezasızlık ve İsraile dokunulamaz algısının ortadan kalkmasını ve soykırımın sonlanmasını sağlayacak ifadelerini kullandı.