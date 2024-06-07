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TBMM'de gerilim yükseldi! DEM Partili Ömer Öcalan'dan alçak sözler: TSK'yı soykırımcı İsrail askerlerine benzettiler | AK Parti'den sert tepki / 07.06.24

TBMM'de gerilim yükseldi! DEM Partili Ömer Öcalan'dan alçak sözler: TSK'yı soykırımcı İsrail askerlerine benzettiler | AK Parti'den sert tepki / 07.06.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

TBMM'de gerilim yükseldi! DEM Partili Ömer Öcalan'dan alçak sözler: TSK'yı soykırımcı İsrail askerlerine benzettiler | AK Parti'den sert tepki / 07.06.24

Takvim 05:51
02

İngilizler böyle duyurdu: İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi! Prensip anlaşması tamam / 07.06.24

Takvim 03:57
03

Merkez Bankası toplam rezervleri arttı! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama

Takvim 02:50
04

ABD Başkanı Joe Biden bu kez olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı / 07.06.24

Takvim 01:31
05

FETÖ'nün "foto" planı! Elebaşı Gülen öldü mü? Ebuseleme Gülen'den yeni itiraf / 07.06.24

Takvim 07:08
06

Şevket Mirziyoyev'e Devlet Nişanı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar / 07.06.24

Takvim 03:13
07

F-16 satış anlaşması tamam! ABD Dışişleri: Türkiye F-16 satış mektubunu imzaladı / 07.06.24

Takvim 02:28
08

Atama kararları Resmi Gazete'de! Devlet Denetleme Kurulu Başkanlğına Salih Tanrıkulu atandı | 4 ilin milli eğitim müdürü değişti / 07.06.24

Takvim 02:37
09

Yılın transfer çalımı geliyor! Galatasaray Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusunu kapacak! Dursun Özbek düğmeye bastı / 07.06.24

Takvim 03:06
10

Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda dev ekran insanların üzerine devrildi! Yaralılar var... / 07.06.24

Takvim 00:38
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