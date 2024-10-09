İşgalci İsrail Gazzede uyguladığı soykırımın ardından Lübnanda katliamlara başladı. Başkan Erdoğanın asıl hedefin Türkiye olduğuna dikkat çekmesinin ardından TBMMde İsrail tehdidine karşı oturum düzenlenmesi kararı verildi. Kurul öncesi açıklama yapan TBMM Başkanı Kurtulmuş, Milli güvenlik sorunu olarak gördüğümüz İsrailin bölgedeki yayılmacı politikalarına karşı TBMM olarak birlik beraberlik içinde emin adımlarla ilerlemeliyiz. dedi. Kurtulmuşun açıklaması sonrası TBMMde kapılar kapandı ve 10 yıl gizli kalacak tarihi oturum 5 saatin ardından sona erdi.