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TBMM'de "Mavi Vatan" gerilimi! Hulusi Akar'dan sert tepki: Parçalamak isteyenler ya denizde boğuldu ya çukurlara gömüldü / 29.07.24

TBMM'de "Mavi Vatan" gerilimi! Hulusi Akar'dan sert tepki: Parçalamak isteyenler ya denizde boğuldu ya çukurlara gömüldü / 29.07.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

TBMM'de "Mavi Vatan" gerilimi! Hulusi Akar'dan sert tepki: Parçalamak isteyenler ya denizde boğuldu ya çukurlara gömüldü / 29.07.24

Takvim 03:29
02

Fenerbahçe'den son dans! Saint Maximin ve En Nesyri sonrası bir yıldız daha / 29.07.24

Takvim 03:18
03

Ankara - Şam hattında arka kapı diplomasisi yoğunlaştı! Başkan Erdoğan - Esad görüşmesi için 3 lokasyon ön planda... Ve tarih verildi / 29.07.24

Takvim 07:14
04

Çanakkale'de orman yangını! 11 hektarlık alan kül oldu / 29.07.24

Takvim 00:58
05

Galatasaray'a çifte dünya yıldızı! Menajerler önerdi son karar Okan Buruk'un / 29.07.24

Takvim 04:19
06

2024 Paris Olimpiyatları'nda 3. gün! Okçuluk Milli Takımı'ndan bronz madalya! Ülke tarihinde bir ilk! İşte millilerimizin performansı / 29.07.24

Takvim 07:01
07

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır A Haber'de merak edilen soruyu yanıtladı: TOGG 4X4 ne zaman çıkacak? / 29.07.24

Takvim 05:18
08

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'li Namık Tan'a Mavi Vatan tepkisi: Milletimizden özür dilesin / 29.07.24

Takvim 06:55
09

Yıllardır bitkisel hayattaydı! Kenan Işık hayatını kaybetti... Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı | Cenaze programı belli oldu / 29.07.24

Takvim 06:22
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