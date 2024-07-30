CHPli Namık Tanın Mavi Vatan masaldır şeklindeki skandal sözlerine tepkiler dinmiyor. TBMM Genel Kurulunda, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile CHP milletvekilleri arasında Mavi Vatan tartışması yaşandı. Hulusi Akar, Ana vatan, gök vatan, mavi vatan, yavru vatan ayrılmaz bir bütündür; ayrılamaz, parçalanamaz. Parçalamak isteyenlerin akıbeti malum. Bunlardan kimileri denizlerde boğuldu, kimileri dağlarda çukurlarda gömüldü. ifadelerini kullandı. Hulusi Akarın sözleri CHP ve DEMi rahatsız etti.