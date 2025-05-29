Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda başlayan temaslar TBMMde devam etti. DEM Parti heyeti, bugün AK Parti Grubu ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. DEM Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları’nın da bulunduğu heyet AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığındaki heyetle bir araya geldi. Görüşmede PKK’nın silah bırakma süreci, yeni anayasa çalışmaları, infaz düzenlemeleri ve Devlet Bahçeli’nin Milli Birlik Komisyonu çağrısı gibi kritik başlıkların gündeme geldi. Görüşme sonrası AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğunu belirtirken AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala Kapsamlı değerlendirmeler yapıldı ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili DEM Partiden yazılı açıklama yapıldı.