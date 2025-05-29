×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Takvim
TBMM'de "terörsüz Türkiye" turları... DEM Parti heyeti AK Parti'yi ziyaret etti | Anayasa çalışmalarından infaz düzenlemesine... / 29.05.25

TBMM'de "terörsüz Türkiye" turları... DEM Parti heyeti AK Parti'yi ziyaret etti | Anayasa çalışmalarından infaz düzenlemesine... / 29.05.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
DİNLE TAKİP ET
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

TBMM'de "terörsüz Türkiye" turları... DEM Parti heyeti AK Parti'yi ziyaret etti | Anayasa çalışmalarından infaz düzenlemesine... / 29.05.25

Takvim 04:55
02

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan MHP'ye ziyaret! Bahçeli'nin "komisyon" önerisine destek: "Terör belasını tarihin çöplüğüne atacağız" / 29.05.25

Takvim 04:26
03

AK Parti TBMM Grup Yönetimi belirlendi! İsim isim kim kimdir? / 29.05.25

Takvim 07:33
04

Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'daki 3'lü zirvede Gazze çağrısı / 29.05.25

Takvim 00:45
05

Zelenskiy Almanya'da Merz ile görüştü Rusya'ya yaptırım istedi / 29.05.25

Takvim 07:17
06

Hamas duyurdu: Gazze'de kalıcı ateşkes | Yarın takas var! 10 İsrailli esir serbest bırakılacak / 29.05.25

Takvim 02:28
07

Sykes-'PKK'ot! ABD ve Avrupa'dan Orta Doğu'da yeni nesil bölme planı mı? Kandil "arkamızdalar" deyip İsrail'e ve emperyallere bel bağladı / 29.05.25

Takvim 06:06
08

Enerjide tam bağımsızlık mücadelesi! Yeni müjdeler yükleniyor: Sadece arayan değil bulan bir Türkiye var! / 29.05.25

Takvim 07:03
09

PROMOSYON KAZANCI ARTIYOR! Emeklilere yaz fırsatı: Bankadan alınan ödemeler yükselecek...

Takvim 04:07
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Dünya
Ekonomi
Spor
Yaşam

Copyright © 2025 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı