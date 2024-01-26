Son dakika haberleri... İsveçin NATOya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun, Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlandı. Başkan Erdoğanın, İsveçin NATOya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararını imzalayarak, ilgili protokolü onayladığı belirtildi. Öte yandan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Kuzey Atlantik Antlaşmasına NATO İsveç Krallığının Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunun Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanmasına ilişkin, Türkiyenin İsveçin NATO üyeliğini onaylamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.