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TBMM'nin İsveç kararı Resmi Gazete'de yayımlandı / 25.01.24

TBMM'nin İsveç kararı Resmi Gazete'de yayımlandı / 25.01.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

TBMM'nin İsveç kararı Resmi Gazete'de yayımlandı / 25.01.24

Takvim 02:58
02

Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor'a mağlup oldu! İşte maçta yaşananlar... / 26.01.24

Takvim 02:14
03

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum Takvim.com.tr'ye konuştu: "Geliyoruz!" / 25.01.24

Takvim 07:25
04

Cumhur İttifakı İBB Adayı Murat Kurum "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" programında projelerini açıkladı / 25.01.24

Takvim 07:32
05

TPAO'nun Diyarbakır'daki petrol işletme ruhsatının süresi uzatıldı: Karar Resmi Gazete'de! / 26.01.24

Takvim 00:59
06

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yılın ilk MGK'sı! 9 maddelik bildiride 'terörle mücadele' vurgusu / 25.01.24

Takvim 04:38
07

PKK elebaşı Duran Kalkan'dan küstah tehdit! 'Özgür teröristan' isteyip "AK Parti kesin yenilmeli" dedi: CHP - DEM'e 'Öcalan'lı yol haritası / 25.01.24

Takvim 00:52
08

CHP'li İBB'nin "Ekşi" operasyonu patladı | Ekrem'in sağ kolu Murat Ongun kendini ele verdi! Trol ağının parası İBB bütçesinden mi çıktı? / 25.01.24

Takvim 01:16
09

Rusya'da uçak kazası! Belgorod'da askeri nakliye uçağı düştü: Kiev ve Kremlin'den iki farklı açıklama: Esir mi taşıyordu füze mi? / 25.01.24

Takvim 01:05
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