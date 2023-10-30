Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılı yurtta ve cihanda coşkuyla kutlandı. Türk donanması, tarihinin en büyük resmigeçidi için İstanbul Boğazından TCG Anadolu öncülüğünde geçiş yaptı. Gemiler Başkan Erdoğan ve komuta kademesine çimariva selamı verdi. Tarihi törende 101 pare top atışı da yapıldı. Türk Yıldızları da nefes kesen bir gösteriye imza atarak 100. yılı gökyüzüne nakşetti. Öte yandan İstanbul Boğazındaki tarihin en büyük resmigeçidini vatandaşlar heyecanla izledi. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.