İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Çıkar Amaçlı İmamoğlu Suç Örgütü soruşturmasında Ekrem İmamoğlunun sağ kolu Murat Ongun’un rüşvet ağına ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Tutuklu bulunan Ongun’un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun, rüşvete aracılık ve örgüt üyeliği suçlamalarıyla gözaltına alındı. Murat Ongun’un kasası Emrah Bağdatlı’nın, Medya A.Ş.’den ihale alan firmaları tehdit ederek Zeynep Ongun’un hesabına yüklü ödemeler yaptırdığı belirlendi. Ongun’un, 3 milyon 700 bin TL’lik lüks konut kirasını Ekrem İmamoğlu’nun yardımıyla ödediğini iddia etmesine rağmen, bu tutarın Zeynep Ongun’un hesabına bir firmadan gelen 4,5 milyon TL’lik şaibeli ödemeyle yapıldığı tespit edildi. Aylık 350 bin TL gelir beyan eden Ongun’un, 2025’te 5 milyon TL’lik kira ödemesini tutuklu bulunduğu sırada yine eşi tarafından peşin yapıldığı öğrenildi.