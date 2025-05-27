İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının TSKdaki kripto FETÖcülerin 15 Temmuz darbe girişimine katılanlardan daha fazla olduğunu bildirmesi sonrası harekete geçildi. FETÖnün sinsi hesaplar içinde olan karanlık hücreleri mercek altına alındı. İstanbul merkezli 36 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon düzenlendi ve haklarında tutuklama talep edilen aralarında yarbay, albay, binbaşı ve yüzbaşının da bulunduğu 61 muvazzaf asker tutuklandı. Öte yandan HTS kayıtları ile oluşturulan veri havuzunun güncellendiği, TSKdaki FETÖ kriptolarının tespitine yönelik çalışmaların hız kazandığı öğrenildi. Böylelikle Böylelikle FETÖnün devletin anayasal düzeni ve bekası açısından halen en büyük tehlikeyi ihtiva eden terör örgütü olduğu görüldü.