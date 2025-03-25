CHP kimlikli marjinal sol örgütler Ramazan ayında bilinçli ve kasıtlı olarak mütedeyyin camia ile hesaplaşma amacı güderek Şehzadebaşı Camii ve haziresine zarar verdi. Azgın azınlık cami duvarına tırmanıp burada alkol tüketti. Cami bahçesine bira, viski ve votka şişeleri atıldı. Skandal bununla da sınırlı değildi... Vandallar, cami duvarına tuvalet yaparken görüntülendi. Bu rezalet akıllara İtin sonu gelirse cami duvarına işer sözünü getirirken Bunların yaptığını başıboş itler yapmaz yorumları yapıldı.