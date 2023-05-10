İngiliz merkezli The Economist 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala Erdoğan gitsin propagandasında vites yükselti. Geçtiğimiz günlerde resmi Twitter hesabının kapak fotoğrafını Erdoğan gitmeli, Demokrasiyi kurtarın, Oy verin ifadelerinin yer aldığı görselle değiştiren The Economist yeni skandallara imza atmaya devam ediyor. 4 Mayıs tarihinden itibaren bugüne kadar Başkan Erdoğan’ın aleyhine Kılıçdaroğlu’nun lehine 15 tweet paylaşılırken, küstah derginin kapağını ise resmi Twitter hesabında sabitledi.