Haluk Bilginer, bu kez FETÖcüler ile başrolü paylaştı. İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde gri kategorideki Can Dündar ve firari Erk Acarer ile Almanyada bir araya geldi. Kurulan ihanet masasını FETÖcü Can Dündarın sosyal medya paylaşımı ortaya çıkardı. Dündarın Sevdiklerine yüz çevirmeyen dost sözleri sonrası Bilginere tepkiler çığ gibi büyüdü. Can Dündarın FETÖ ile işbirliği yapıp MİT TIRları kumpası unutulmuyor. Erk Acarer ise şehit MİT mensuplarının kimliğini ifşa eden bir ajan. Takvim.com.tr, Dündar ve Acarerin kabarık dosyasını açtı.