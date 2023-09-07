CHP ve İYİ Parti arasındaki at pazarlığı son gaz devam ederken. Meral Akşenerin muğlak tutumu ise tartışmalara neden olmaya devam ediyor. Tüm bu yaşananlar sıcaklığını korurken Meral Akşenerin muğlak tutumunu gözler önüne seren fotoğraf karesi dikkatlerden kaçmadı. Kemal Kılıçdaroğlunu Nefislerimizi kör odalara hapsettik ama ne yazık ki nefsinin esiri olanlarla uğraştık. Önce şahsım diyenlerle koltuğundan başka bir şey düşünmeyenlerle uğraştık diyerek yerden yere vuran Akşenerin Necmettin Cevherinin cenazesinde Kemal Kılıçdaroğluna gülücükler saçması tartışma konusu oldu.