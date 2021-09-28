TEKNOFEST Fransa'nın da gündeminde! AKINCI İHA'lara övgü dolu sözler: Şaşırtıcı / 28.09.21

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Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST yine büyük ses getirdi. Fransa'da haber olan TEKNOFEST, Bayraktar TB2 ve AKINCI TİHA'dan da söz edilmesine sebep oldu. France 24 yayınladığı haberde Bayraktar TB2 ve AKINCI TİHA ön plana çıkardı. Fransızlar Türkiye'nin son yıllarda bu alandaki gelişimi karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken haberde "Şaşırtıcı olan şey bu cihazların nasıl hızlı geliştirildiği? Türkiye askeri teçhizatta tam bağımsızlığı hedefliyor" ifadelerine yer verildi.