Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, kapılarını 7nci kez İstanbulda açtı. Yoğun yağışa rağmen ilk gününde her yaştan çok sayıda ziyaretçinin katıldığı TEKNOFEST İstanbul; teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda gerçekleştirilen söyleşi ve etkinlikler gibi birçok faaliyete ev sahipliği yapıyor. Takvim.com.tr yağmurlu havaya aldırış etmeden Teknofeste gelen vatandaşın nabzını tuttu. İktidara gelmeleri durumunda SİHAlara dokunmayı vaat eden muhalefeti vatandaş, Maziye baktığın zaman 80 seneden beri bir çivi çakmamışlar. Bu kadar güzel yetişmiş bir ülkeyi anında yok etmeye çalışıyorlar cümleleriyle adeta tokatladı.