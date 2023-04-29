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TEKNOFEST İstanbul kapılarını açtı! SİHA'lara savaş açan 7'li koalisyona sert tepki: "80 yıldır bir çivi çakmadılar olanı da yok etmeye çalışıyorlar" / 27.04.23

TEKNOFEST İstanbul kapılarını açtı! SİHA'lara savaş açan 7'li koalisyona sert tepki: "80 yıldır bir çivi çakmadılar olanı da yok etmeye çalışıyorlar" / 27.04.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

TEKNOFEST İstanbul kapılarını açtı! SİHA'lara savaş açan 7'li koalisyona sert tepki: "80 yıldır bir çivi çakmadılar olanı da yok etmeye çalışıyorlar" / 27.04.23

Takvim 03:32
02

Aboubakar ve İcardi’nin derbisi: Tüm gözler üzerlerinde! | Takvim yazarları dev derbi öncesi iki usta golcüyü mercek altına aldı / 29.04.23

Takvim 03:12
03

Terör sevici ortaklar birbirine girdi! TİP'li Ahmet Şık HDP'ye fena salladı: Kürt faşisti ile uğraşamam / 28.04.23

Takvim 02:14
04

Haluk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'na güdümlü 'Kemankeş' füzesi: CIA ile çalışan şirkete teslim ediyorum ne demek? / 28.04.23

Takvim 04:37
05

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı yardımcısı adayı CHP'li Mansur Yavaş'tan HDPKK güzellemesi: Dertlerini anlatmak istiyorlar / 28.04.23

Takvim 02:32
06

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e Ajax kancası: Hollanda devinden ilgi mektubu... / 29.04.23

Takvim 01:01
07

Edirne'de feci kaza! 3 araç karıştı: Motosikletli hayatını kaybetti, sürücülerden biri kaçtı / 28.04.23

Takvim 01:02
08

İhtiyaç Sahibi Ailelere Isınma Amaçlı Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı / 28.04.23

Takvim 01:44
09

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 10 bin öğrenci alımına ilişkin ilan Resmi Gazete’de yayımlandı / 28.04.23

Takvim 01:03
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