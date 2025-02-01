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Teknoloji mi strateji mi? Savaşın kaderi değişti! "İstihbaratttan" Rusya-Ukrayna raporu / 31.01.25

Teknoloji mi strateji mi? Savaşın kaderi değişti! "İstihbaratttan" Rusya-Ukrayna raporu / 31.01.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Teknoloji mi strateji mi? Savaşın kaderi değişti! "İstihbaratttan" Rusya-Ukrayna raporu / 31.01.25

Takvim 06:52
02

Fenerbahçe'de sol bek transferi de tamam! Mimovic'in ardından o da bitti / 31.01.25

Takvim 07:03
03

Yapay zeka siyasi tezgah: DeepSeek Tiananmen Meydanı'ndan ve ChatGPT Gazze'den patladı! / 31.01.25

Takvim 07:03
04

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakipleri belli oldu! / 31.01.25

Takvim 06:16
05

RTÜK'ten Halk TV'deki yasa dışı ses kaydına üst sınırdan para cezası! Listede Tele 1, NOW TV, Sözcü TV ve Netflix var / 31.01.25

Takvim 02:12
06

Adliyede adaylık arayışı: Savcıyı tehdit etti bilirkişiyi hedef gösterdi! Ekrem İmamoğlu ifade verdi | Çağlayan'da provokasyon | Mansur Yavaş'tan sıkı markaj / 31.01.25

Takvim 06:51
07

Prens Andrew’un Epstein bağlantısına dair yeni belgeler ortaya çıktı / 31.01.25

Takvim 03:56
08

BMGK'nın Kıbrıs kararına Türkiye'den sert tepki: Raf ömrü tükendi / 31.01.25

Takvim 03:32
09

Trump'tan LGBT'ye bir yumruk daha: "Cinsiyet farklılığını ifade eden" zamirler kullanılmayacak / 31.01.25

Takvim 01:59
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