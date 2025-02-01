Milli İstihbarat Akademisi MİA tarafından hazırlanan Rusya-Ukrayna Savaşı: Savunma Teknolojileri ve Savaşın Dönüşümü başlıklı rapor yayımlandı. Rapora göre, Rusya-Ukrayna savaşı modern savaş doktrinlerinde köklü değişimlere yol açarak, savunma teknolojilerinin etkinliğini test eden bir laboratuvar haline geldi. İHA’lar, elektronik harp, siber savaş ve hipersonik silahlar gibi unsurlar savaşın seyrini belirledi. Teknolojinin tek başına yeterli olmadığı, stratejik adaptasyonun kritik olduğu vurgulanırken, Ukraynanın Batı desteğiyle geliştirdiği esnek savunma stratejileri ve Bayraktar TB2 gibi sistemlerin asimetrik avantaj sağladığı belirtildi. Savaş, jeopolitik dengeler ve savunma sanayisi üzerindeki etkileriyle küresel stratejik hesapları da değiştirdi.