İran’ın terör devleti İsrail’e düzenlediği saldırı, katil Başbakan Benjamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki birlikteliği bir kez daha gözler önüne serdi. İsrail’in resmi haber ajansı KANN, Biden’ın Beyaz Saray’da dün gece düzenlenen toplantıdan bir kare ile dünyayı resmen tehdit etti. CNN Netanyahu’nun İran saldırısı ile Biden’ı karara zorladığını iddia ederken “Savaş ABD’ye de sıçrayacak” dedi. İran’dan gelen saldırı, arka planda, Gazze soykırımı dolayısıyla yalnız kalan İsrail’e resmen kol kanat gerdi. ABD Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby ise İran saldırısı ile İsrailin yalnız olmadığını gösterdiğini söyledi. Peki, ABD ilerleyen süreçte ne yapacak? İşte, Batı basınında ABD’nin İsrail-İran savaşı karşısındaki konumu…