Olmayan seçim için kendini yollara vurup siyasi koruma zırhı arayışı içinde olan Ekrem İmamoğluna destek siyonist tetikçilerden geldi. Fransız JFORUM, Türkiye ve Başkan Erdoğan düşmanlığı çerçevesinde Ekrem İmamoğlu analizi yaptı. İmamoğlu için Türkiyeyi İsrailin müttefiki yapacak adam dendi. Öte yandan İsrail Olimpiyat Komitesi Başkanı Yael Aradın İmamoğlu çok hoş ve belagatli bir adam övgüsü dikkat çekti. İsrailin soykırım bakanı Katz da İmamoğluna destek veren bir diğer isim. Bu durum Türkiyenin baskılarıyla kenara sıkışan Tel Avivin İmamoğluna bel bağladığını gösterdi.