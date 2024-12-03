Türkiyenin güney sınırlarındaki terör çıbanının başı koparılıyor. Tel Rıfat, PKK/YPG işgalinden kurtarıldı. Gözler Münbiçteki terör yuvalarına çevrildi. Teröristan koridoru hayali suya düşen YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ise Kaçtık itirafında bulundu. Suriye sahasında ABDden aldığı destekle varlığını sürdürmeye çalışan elebaşı, Acil adımlar atın, bize destek verin diyerek efendilerine yalvardı. MİTin Tel Rıfattaki son operasyonu sonrası Şahin ve beraberindeki büyükbaş teröristleri korku dağları sardı.