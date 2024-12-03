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Tel Rıfat tamam sırada Münbiç var! YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'den "kaçtık" itirafı: Efendilerine "Bizi kurtarın" diyerek yalvardı / 03.12.24

Tel Rıfat tamam sırada Münbiç var! YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'den "kaçtık" itirafı: Efendilerine "Bizi kurtarın" diyerek yalvardı / 03.12.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Tel Rıfat tamam sırada Münbiç var! YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'den "kaçtık" itirafı: Efendilerine "Bizi kurtarın" diyerek yalvardı / 03.12.24

Takvim 03:30
02

ABD Başkanı Joe Biden sözünü tutmadı oğlu Hunter Biden için af kararını imzaladı! / 03.12.24

Takvim 05:00
03

Fenerbahçe'den 4 transfer birden! 2'si tamam 2'si yolda / 03.12.24

Takvim 04:34
04

MİT'ten kırmızı kategoriye bir çizik! Tel Rıfat'ta PKK/YPG’nin sözde sorumlularından Yaşar Hakkari kod adlı Yaşar Çekik etkisiz hale getirildi / 03.12.24

Takvim 05:39
05

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'e dev talip! Transferde tek şart / 03.12.24

Takvim 05:39
06

Başkan Erdoğan Engelsiz Türkiye Programı'nda müjdeyi verdi: "Yakında genelgeyi yayımlayacağız" / 03.12.24

Takvim 06:35
07

Suriye'deki "muhalif" ilerleyiş Esad'a baston olan İran'ı panikletti! Tahran rotayı önce Şam'a sonra Ankara'ya kırdı | Fidan'dan flaş Suriye açıklaması / 03.12.24

Takvim 07:13
08

Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz: Dijital basın payını almalı! / 03.12.24

Takvim 07:12
09

CANLI | Halep, İdlib, Şam... Ne oluyor ne bitiyor? Tel Rıfat'taki PKK/YPG hançeri söküldü... Terör tünelleri görüntülendi / 03.12.24

Takvim 00:59
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