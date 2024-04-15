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Teleferik kazası değil CHP ihmali: Seçim nedeniyle 14 günde bitirilmiş! CHP'li Mesut Kocagöz ile toplam 5 kişi tutuklandı! | Takvim.com.tr ifadesine ulaştı / 15.04.24
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150 Bölüm | 06:56:12
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01
Teleferik kazası değil CHP ihmali: Seçim nedeniyle 14 günde bitirilmiş! CHP'li Mesut Kocagöz ile toplam 5 kişi tutuklandı! | Takvim.com.tr ifadesine ulaştı / 15.04.24
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07:04
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02
Tel Aviv dünyayı bu fotoğrafla tehdit ediyor! İsrail basını yazdı ABD doğruladı: İran saldırısı soykırımcıya yaradı / 15.04.24
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04:36
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03
Başkan Erdoğan'dan küresel barış için diplomasi atağı! Irak, Mısır, Yunanistan, ABD, Almanya... / 15.04.24
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02:57
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04
CANLI TAKİP | İran'dan havalanan füzeler sonrası ateşkes askıya alındı! İsrail Gazze'de 'soykırıma devam' dedi: Hamas'tan açıklama / 15.04.24
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05:58
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05
Kağıttan kaplan Tahran! İran'ın 'havai fişek gösterisi' İsrail'e yaradı: Trump'ın 'danışıklı dövüş' itirafı unutulmasın | Uzmanlar ne diyor? / 15.04.24
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06:49
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06
Antalya'da teleferikte mahsur kalan anne ve kızı dehşet anlarını anlattı: 'Öleceğiz' diye düşünmeye başladım / 15.04.24
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04:29
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07
Serenay Sarıkaya'nın dekoltesine Cem Yılmaz’dan olay gönderme! Yorumları kapattı sosyal medya karıştı… / 15.04.24
Takvim
01:44
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08
Ankara'nın kritik rolü! 'Misilleme' öncesi ABD ve İran, Türkiye üzerinden irtibata geçti: Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama / 15.04.24
Takvim
04:52
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09
Kanarya 'Gümrük'ten geçti | Fenerbahçe geriye düştüğü karşılaşmadan 3 puanı aldı! İşte maçta yaşananlar... / 15.04.24
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04:31
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10
Panik satış yapamayın! Orta Doğu'daki gerilim piyasaları nasıl etkiledi? İşte yatırımcılara tavsiyeler
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05:55
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