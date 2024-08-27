Telegramın kurucusu Pavel Durovun Fransada gözaltına alınmasının arka planında Siyonist baskı ve Batı ile bilgi paylaşmaması yatıyor. Gazzedeki İsrail soykırımı, Rusya-Ukrayna savaşı ve Fransanın Afrikada güç kaybı Telegrama yapılan baskının sebepleri arasında gösteriliyor. Durovun gözaltına alınmasında özellikle MOSSAD parmağı olduğu ve plan çerçevesinde Telegramın kontrolünün ele geçirilmesi hedefleniyor. Öte yandan Batının ikiyüzlü tavrı burada da karşımıza çıkıyor. Öyle ki Pavel Durov, Rusya Devlet Başkanı Putine orta parmak kaldırdığında alkışlayanlar bu kez baskı için gözaltına alıyor. İşte detaylar...