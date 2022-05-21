'Temel atmama töreni' ile şova soyunan İmamoğlu İBB'si Haliç'e yazık ediyor! Durum içler acısı, suyun rengi değişti... / 20.05.22

Altın Boynuz olarak bilinen, Başkan Recep Tayyip Erdoğanın belediye başkanlığı döneminde büyük bir özveriyle temizlenen Haliçin şu anki durumu içler acısı... Haliçte suyun renginin yer yer kahverengiye dönüştüğü gözlemlendi. Bu gelişmenin ardından gözler CHPli Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBBye çevrilirken; Haliç için nasıl bir aksiyon alacakları merak konusu oldu. Öte yandan İmamoğlu, Haliçte yapılması planlanan atık su arıtma tesisinin projesini iptal etmiş ve temel atmama töreni ile şov yapmıştı.