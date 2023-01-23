CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlunun seçimlere giderayak sahnelediği riyakar siyasetin ardı arkası kesilmiyor. Kılıçdaroğlu bugün Ankarada adaylık mesajı verip Türkiye’yi inşa edeceğiz. Birilerinden para dilenmeden, birilerine el avuç açmadan biz bunları yapacağız” açıklamasında bulundu. Aynı Kılıçdaroğlu geride bıraktığımız aylarda icazet yokladığı Londrada maddi kaynak arayışına girmiş Parayı buldum duyurusunu yapmıştı. Londrada başka Ankarada başka konuşan Kılıçdaroğlunun bu eylemleri temeli yalan olan ikiyüzlü siyasetin en net delili oldu.