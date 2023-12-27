Terör devleti İsrail’in Gazze’de iki aydan fazla bir süredir devam eden siyonist bombardıman altında yerle bir olan Gush Katif ile ilgili istimlak planının gördüğü tepki üzerine resmen çamura yattı. İsrail basını, Harey Zahav adlı şirketin Gazze’deki yıkıntılar üzerinde “Uyanın! Sahilde bir ev rüya değil” başlığı ile yaptığı reklamın sadece bir şaka olduğunu iddia etti. İstimlak planına dünyanın dört bir yanından gelen tepkilerin ardından geri adım attığını göstermeye çalışan İsrail basını, “Bölgeye geri dönüş için zemin hazırlama planları şaka amaçlıydı ancak yanlışlıkla uluslararası bir skandala yol açtı.” şeklindeki ifadeleri kullandı ve dünya ile resmen alay etti.