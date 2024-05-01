Terör devleti İsrailin Gazzede işlediği soykırımın kesintisiz bir şekilde sürerken işgal altındaki Doğu Kudüste hareketli saatler yaşandı. Kudüse giden Hasan Saklanan isimli Türk vatandaşı ile İsrail polisi arasında münakaşa yaşandı. İsrail polisinin bıçakla yaralandığı olayda Hasan Saklanan siyonist kurşunlarla şehit edildi. Gelişme üzerine Ankara harekete geçti. Diplomatik kaynaklar, bir Türk vatandaşının İsrail polisini bıçakladığı iddialarına ilişkin Konu Tel Aviv Büyükelçiliğimiz ve Kudüs Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir. Olay bütün boyutlarıyla araştırılmaktadır açıklamasında bulundu.