Başkan Erdoğan’ın suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyyenin oğulları Abdüsselam ve Hemmam Heniyyeyi İstanbul’da kabul etmesi, soykırımcı Katz’da hazımsızlığa neden oldu. Katz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Başkan Erdoğan’ı alçak iftira ile hedef almaya çalıştı. Dışişleri Bakanlığı alçak iftiraya çok sert tepki göstererek, Dikkatleri Gazze’de yaşanan soykırımdan uzaklaştırmayı amaçlayan bu yalanlar, Filistin halkına olan desteğimizi engelleyemeyecektir dedi. Öte yandan AK Parti Sözcüsü Çelik, Faşist yalancı diyerek çok sert tepki gösterirken, DMM yalanı tek tek çürüttü.