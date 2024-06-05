ABD ve terör devleti İsrailin maşa olarak kullandığı PKK, Irak ve Suriyenin kuzeyinde, Türkiyenin güney sınırındaki hattı kapsayan alanda teröristan hayali kuruyor. Terör örgütü PKKnın Suriyedeki şubesi diyebileceğimiz PYD/YPG/SDG, 11 Haziran tarihinde kontrol ettiği bölgede sözde yerel seçimler yapacağını açıklamıştı. Tüm dünyanın Gazzeye odaklandığı bir dönemde bu kararın alınması dikkat çekiyor. Özellikle Gazzedeki soykırım nedeniyle Türkiyenin sert hamleleriyle karşı karşıya kalan katil İsrail, Ankaraya terör örgütü üzerinden karşılık vermeyi hedefliyor. Bu sinsi teröristan planın arkasında İsrail olduğu gerçeğini göz ardı etmeden terör örgütünün ne yapmaya çalıştığını, sözde seçimlerin neden tehlikeli ve illegal olduğunu sizler için kaleme aldık...