Fetullahçı Terör Örgütü FETÖ, elebaşı Fetullah Gülen’in ölümünün ardından derin bir yönetim kriziyle sarsıldı. Uzun Cevdet lakaplı Cevdet Türkyolu’nun Pensilvanya’daki örgüt binalarına dinleme cihazları yerleştirdiği ortaya çıkarken, örgüt içindeki anlaşmazlıklar ve dağılmalar hız kazandı. Türkyolu’nun gizlice dinlediği toplantılarla kritik isimleri tasfiye etmeye çalıştığı iddia edildi. Örgüt tabanındaki kopuşları engellemek için üst yönetimin propaganda ve mahrem birimleri yeniden yapılandırma adımları attığı öğrenildi.