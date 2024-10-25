Türkiye iç cepheyi sağlamlaştırmak için kenetlendi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEMle tokalaştı, teröristbaşı Abdullah Öcalana Çık PKKyı lağvet çağrısı yaptı. Bu hamleyle İmralı - DEM hattının devreye sokulup YPGnin ABD ile Suriyede oluşturmak istediği denkleme çomak sokuldu. Bahçelinin çağrısı sonrası Öcalandan Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekebilirim mesajı gelirken bir de terör örgütü KCK/PKKdan açıklama geldi. KCK/PKK terör örgütü teröristbaşı Öcalanın alacağı kararlara uyacaklarını duyurdu.