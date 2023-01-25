Kandilde köşeye sıkışan terörist elebaşı Duran Kalkan 2023 seçimleri için muhalefete destek mesajı vererek, muhalefete birleşme çağrısında bulundu. Muhafalefe birleşmeleri yönünde tavsiye veren teröristbaşı Kalkan, CHPye Atatürkü reddedin ültimatomu verdi. Kalkan, “CHP yöneticileri hala Kemalizmden, Atatürkçülükten söz ediyorlar. Ne kaldı? Sizin Atatürkçülükle ne alakanız kaldı? dedi. Geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKKnın sözcülüğünü yapan Rudawa röportaj veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun hukuk ve siyasi işler başdanışmanı Nuşirevan Elçi, Genel Merkezde yer alan salondaki Türk bayraklarını kaldırtmıştı. Daha önce Atatürkün ismini partiden silmek için yapılan çalışmalar basına yansımıştı.