PKKnın Avrupadaki militanları azıttı. Belçikada gurbetçiler 21 Mart’tan bu yana PKK üyelerinin kalleş saldırılarına maruz kalıyor. Türkiyeden kayıtsız kalan Belçika makamlarına çok sert tepki gelirken Başkan Erdoğan, PKK yandaşlarının saldırısına uğrayan 16 yaşındaki Efe Tapmazı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan sürecin takipçisi olacaklarını söyledi. Öte yandan Belçika gazetesi HLN, terör örgütü PKK üyelerinin ülkedeki Türkler için bir cinayet listesi hazırladığını ortaya çıkardı. Serkan ve Selahattin isimli iki Türk genci HLN’ye konuştu ve “Ellerinde fotoğraflarımız, adreslerimiz var” dedi.