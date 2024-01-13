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Terör örgütü PKK'nın alçak saldırısı sonrası SDG oyunu bir kez daha deşifre oldu! Akıllara CHP'lilerin "YPG terör örgütü değildir" açıklamaları geldi / 12.01.24

Terör örgütü PKK'nın alçak saldırısı sonrası SDG oyunu bir kez daha deşifre oldu! Akıllara CHP'lilerin "YPG terör örgütü değildir" açıklamaları geldi / 12.01.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Terör örgütü PKK'nın alçak saldırısı sonrası SDG oyunu bir kez daha deşifre oldu! Akıllara CHP'lilerin "YPG terör örgütü değildir" açıklamaları geldi / 12.01.24

Takvim 02:39
02

CHP'li Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu imam hatip liselerini hedef aldı: "Gençler için büyük bir travma" / 12.01.24

Takvim 02:24
03

Hatay'da kentsel dönüşüme engel olan Lütfi Savaş'ın tekrar aday gösterilmesine tepkiler sürüyor: 2 bin canımız gitti! / 13.01.24

Takvim 03:13
04

New York'ta 50 trilyon dolarlık yatırım toplantısı! TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan 'dezenflasyon' mesajı: Rezervleri artıracağız

Takvim 00:45
05

CHP yangın yeri! İmamoğlu'nun vesayeti arttı PM sonrası Özgür Özel kontrolü kaybetti... Bay Kemalistler tetikte / 12.01.24

Takvim 00:00
06

Milyonlara emeklilik yolu: Primi eksik olan ne ödeyecek? Esnaftan ev hanımına, part-time çalışandan ev işi yapana...

Takvim 00:53
07

SSK ve Bağ-Kurluya ek zam takvimi: Süreç nasıl ilerleyecek? Hangi formüller gündemde? Ne zaman yatırılacak?

Takvim 03:09
08

SON DAKİKA I ABD ve İngiltere Yemen’e saldırı başlattı! Biden ve Sunak'tan peş peşe açıklamalar... Husilerden Kızıldeniz'de misilleme / 12.01.24

Takvim 06:42
09

Tescilli Türkiye düşmanları Epstein listesinde! Batı’nın ‘entelektüel, dahi, sanatçı’ diye pazarladığı isimler fuhuş çetesinde / 11.01.24

Takvim 01:16
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