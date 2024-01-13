Suriyedeki Suriye Demokratik Güçlerinin SDG sözcüsü Mustafa Bali, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla terör örgütü PKKnın Suriyedeki uzantısı olduğunu Zap Zap Zape paylaşımıyla bir kez daha itiraf etti. ABDnin desteklediği eli kanlı terör örgütünün sözcüsü Balinin yaptığı terör paylaşımı akıllara DEM Parti ile ittifak yapan CHPlilerin yaptıkları, Bizim için YPG terör örgütü değildir. açıklamalarını getirdi. Son olarak Büyükşehirleri kaybedeceğiz endişesiyle DEMin yollarına kırmızı halılar seren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kent uzlaşısı maskesine sığınarak bölücü ittifakı ayan beyan kabul etmişti.