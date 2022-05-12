Terör örgütü PKK'nın 'Sivil Savunma Birlikleri' yapılanmasına operasyon! Sosyal medya sorumlusu ifşa oldu... / 12.05.22

İstanbul merkezli 8 ilde PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün YPS Sivil Savunma Birlikleri yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamındaki şüphelilerden Y.K. isimli Şahsın PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde İstanbul YPS Sivil Savunma Birlikleri sosyal medya sorumlusu olduğu, M.İ. , M.Ö. , Y.K. ve S.Y. isimli şüphelilerin çok sayıda şahsı örgütün dağ kadrosuna katılmasına aracılık ettikleri, yine B.D. isimli şüphelinin kardeşinin örgütün dağ kadrosunda faaliyet gösterdiği güvenlik güçleri tarafından tespit edildi.