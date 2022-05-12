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7/24 Dinle Takvim Terör örgütü PKK'nın 'Sivil Savunma Birlikleri' yapılanmasına operasyon! Sosyal medya sorumlusu ifşa oldu... / 12.05.22
Terör örgütü PKK'nın 'Sivil Savunma Birlikleri' yapılanmasına operasyon! Sosyal medya sorumlusu ifşa oldu... / 12.05.22

Terör örgütü PKK'nın 'Sivil Savunma Birlikleri' yapılanmasına operasyon! Sosyal medya sorumlusu ifşa oldu... / 12.05.22

Takvim

150 Bölüm | 06:03:43
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01

Terör örgütü PKK'nın 'Sivil Savunma Birlikleri' yapılanmasına operasyon! Sosyal medya sorumlusu ifşa oldu... / 12.05.22

Takvim 02:37
02

Sınır terörden arındırıldı: Yeni göç dalgaları tampon bölgelerde durduruldu / 07.05.22

Takvim 02:27
03

Beşiktaş'ta 14 futbolcunun sözleşmesinin bitmesi 21 milyon Euro'luk rahatlama sağlayacak / 11.05.22

Takvim 01:18
04

Ucuz gıda seferberliği! ‘Birlikten Berekete’ ve ‘Ürün Takip Sistemi’ uygulaması ile ürünler tarladan sofraya takip edilecek

Takvim 02:20
05

İş kazasına çifte aylık! İş kazası geçirenlerin sosyal hakları nelerdir?, Erken emeklilik hangi şartlarda gerçekleşiyor? / 09.05.22

Takvim 02:13
06

CHP'li İBB'deki yasak aşkta yalan rüzgarı! Aldatılan hakim boşandı eşine dava açıldı / 02.05.22

Takvim 01:31
07

Dünyaya açılmak isteyen ve dış pazarını büyütmek isteyen KOBİ'lere büyük fırsat: KOSGEB'den 300 bin lirayı aşan destek / 10.05.22

Takvim 01:18
08

Almanya'da tarım ürünleri fiyatlarında tarihi yükseliş! 1961’den bu yana en kötü tablo / 12.05.22

Takvim 00:48
09

CHP'li belediyelerden DHKP-C'ye Ramazan kolisi! / 12.05.22

Takvim 00:55
10

Finlandiya'dan NATO kararına Rusya'dan tepki NATO'dan destek / 12.05.22

Takvim 01:45
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