Son dakika haberi! Türkiyenin kendi sınırları ve sınır dışındaki operasyonlarıyla köşeye sıkışan terör örgütü PKKnın elebaşları siyasi ayak HDPye Türkiye kimyasal silah kullanıyor yalanını söyleyin emrini verdi. HDPliler sistematik yalana başladı. PKKnın kanalına çıkarak Türkiyeyi suçlayan HDPli Ayşe Acar Başaranın ardından, TBMMdeki Amasra maden kazasının araştırılmasına ilişkin önergelerin birleştirilerek ele alındığı oturumda, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, AK Parti sıralarına doğru Saddamdan bir farkınız kalmadı, sonunuz da öyle olacak. skandal sözlerle tehditler savurdu. Terör suçlarından tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş da alçak ifadelerle devleti suçladı.