Terör örgütü PKK'nın sözde karargahı ele geçirildi! Öldürülen teröristin kardeşi CHP'li çıktı / 05.10.21
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Kuzey Irak’ta terör örgütü PKK’nın ‘ele geçirilmesi imkânsız’ diye tanımladığı sözde doğu karargâhı ele geçilirildi. Komandoların sızdığı mağarada, 12 terörist etkisiz hale getirildi. Öte yandan Pençe Yıldırım Harekâtı bölgesinde öldürülen 7 teröristten, "Ahin" kod adlı Hacer Atabak'ın son genel seçimlerde CHP'nin Hakkâri İl Genel Meclis üyesi adayı Abdulhaluk Atabak'ın kardeşi olduğu ortaya çıktı.