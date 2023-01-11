Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gabarda 2si gri kategoride olmak üzere 4 terörist etkisiz hale getirildi. Gabar dağında 7 terörist vardı 4ü gitti şimdi 3 kaldı. açıklamasında bulundu. HDPnin kapatılmasıyla ilgili dava hakkında da konuşan Bakan Soylu, Avrupa, DEAŞın kuracağı bir siyasi partiye müsaade eder mi? Etmez. dedi. Polislerle ilgili yeni düzenlemeyi duyuran Soylu, Yepyeni bir adım atıyoruz, 12-36 çalışan polisimiz 4 grup halinde çalışacak ve dinlenebilecek. 7 Ocak itibariyla bu başladı. ifadelerini kullandı. Taksimdeki terör saldırısını planlayan terörist Bilal Hassanın kaçışına yardım eden kişinin yakalandığını da duyurdu. Soylu, CHPli İBBnin işe aldığı terörle iltisaklı isimlerle ilgili de konuşan Soylu, Bizim tek beklentimiz, belediyelerinizi kanuna göre yönetin. Kimseyi görevden alma niyetimiz yok, Başkan yalan söylüyor. şeklinde konuştu.