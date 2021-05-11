Terör örgütü PKK’ya drone ve maket uçakları kim veriyor? PKK’nın paramotorlu saldırı planları nasıl bozuldu? / 11.05.21

Üst üste ağır darbeler alan terör örgütü PKK drone ve maket uçaklar kullanarak güvenlik güçlerine saldırı yapmaya çalışıyor. Son olarak Metina’da PKK’ya ait bir maket uçak düşürüldü. Peki bu saldırılarda hangi hava araçları kullanılıyor? Metinada PKKnın bomba yüklü droneu nasıl düşürüldü? Teröristler bomba yüklü İHAları nasıl kullanıyor? PKKnın paramotorlu saldırı planları nasıl bozuldu? PKKya drone ve maket uçakları kim veriyor? Ayrıntıları A Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak A Haber canlı yayınında aktardı.