Suriyede Esad rejimin çökmesine ilişkin açıklamalarda bulunan ABDnin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, Kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar çünkü biz karışmayacağız. dedi. Trumpa yakın isimlerden Robert Kennedy Jr., Başkan seçilen Trumpın, ABD askerlerini Suriyenin kuzeyinden çekmek istediğini açıklamıştı. Bu durum Trumpın yeni döneminin ilk işareti olarak değerlendirilirken ABDden yardım isteyen PKK/YPGnin de yeni dönemde desteklenmeyeceği yorumlarına neden oldu. Öte yandan ünlü İngiliz dergisi The Economist, Suriyedeki muhaliflerin zaferinin PKK/YPGyi izole ettiğini ve zayıflattığını vurgularken örgütün her an daha kötü bir senaryoyla karşı karşıya kalabileceğinin sinyalini verdi.