Karabağda Azerbaycanın başarılı operasyonu ile bozguna uğrayan Ermenistan haddini aşmaya devam ediyor. Son örneği ise Ermeni model Armine Harutyunyan oldu. İtalyan ve Fransız sahipli ünlü moda markasının yüzü olan Ermeni model Armine Harutyunyan terör örgütü VoMaya katılırken, terör örgütünün kanalına röportaj verdi. Elinde silahıyla atış eğitimi aldığı görülen Harutyanyan, Azerbaycana saldıracaklarını söyledi. Öte yandan içerisinde PKKlı ve Asalalı teröristlerin de bulunduğu örgüt, Azerbaycanla alışılmadık bir mücadeleye hazırlanıyoruz söyleminde bulunarak yeni provokasyonların ve saldırı girişimlerinin de sinyalini verdi.