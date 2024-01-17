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Terör partisi DEM ile kol kola yürüyerek TBMM'deki ortak bildiriye imza atmayan CHP'den yeni skandal / 17.01.24

Terör partisi DEM ile kol kola yürüyerek TBMM'deki ortak bildiriye imza atmayan CHP'den yeni skandal / 17.01.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Terör partisi DEM ile kol kola yürüyerek TBMM'deki ortak bildiriye imza atmayan CHP'den yeni skandal / 17.01.24

Takvim 00:59
02

Başkan Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar / 17.01.24

Takvim 21:45
03

2024 Yılı Yatırım Programı yayımlandı! Vatandaşın refahına 1 trilyon TL | Deprem tedbirlerine 510 milyar TL ödenek...

Takvim 01:33
04

CHP'de iç 'Savaş' | Lütfü Savaş'ın Hatay'a yeniden aday gösterilmesi partiyi karıştırdı: Hatay halkının iradesini yok sayan dayatma / 17.01.24

Takvim 01:36
05

Almanya'daki 8 milyon euroluk vurgunda yeni detaylar! Yasemin Gündoğan için çember daralıyor! 'Sarışın' yakalandı / 17.01.24

Takvim 00:58
06

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzaya fırlatılışı için geri sayım: Saatler kaldı | Başkan Erdoğan görüntülü görüştü / 17.01.24

Takvim 00:32
07

CHP'nin ortağı DEM Parti'nin Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan Meclis'te skandal! TSK'nın operasyonlarından rahatsız olup Kürdistan dedi! / 17.01.24

Takvim 02:51
08

Başkan Erdoğan duyurdu! SSK ve BAĞ-KUR emeklisine %5 artış! En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? İşte kalem kalem yeni tutarlar

Takvim 03:00
09

CHP - DEM hattındaki 'Öcalan' pazarlığı sonrası PKK'lı Helin Ümit'ten kirli ittifaka övgü: Yerel demokrasiyi ve iradeyi oluşturmak çok önemli / 16.01.24

Takvim 01:05
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