Her fırsatta DEM ile aynı masaya oturan ve şimdi de yerel seçimler için aynı yolda yürüyen CHPnin riyakalığı bir kez daha gözler önüne serilmiş olmuştu. Daha terör partisi DEM ve CHP şehitlerimiz için yayımlanacak olan ortak bildiriye karşı çıkarak reddeden CHP, yine ortak bildiriye imza atmadı. Terör partisi DEM ile yine aynı safta olan Özel skandalın son derece memnuniyet verici olduğunu söyleyerek, “Bugün grup toplantımızdaki çağrımıza uygun olarak Meclisteki hiçbir muhalefet partisinin Cumhur İttifakının dayattığı bildiriye imza atmaması memnuniyet vericidir. Partimizin bildirisi aşağıdaki gibidir” ifadelerini kullandı.